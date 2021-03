Handball-Aufstiegsrunde : HSG Krefeld Niederrhein startet mit Heimspiel gegen Hanau

Krefeld Die Hoffnung, in dieser Saison noch aktiv werden zu können, ist groß. Der Spielplan für die Aufstiegsrunde zur zweiten Handball-Bundesliga steht jetzt. Nach Ostern soll es endlich los gehen.

(RP) Die HSG Krefeld Niederrhein startet am 10. April mit einem Heimspiel gegen die HSG Hanau in das Abenteuer Aufstiegsrunde zur zweiten Handball-Liga. Die runderneuerte Mannschaft des ebenfalls neuen Trainers Maik Pallach darf also auf heimischer Platte den Re-Start der nun veränderten Saison angehen. Das ergab die Auslosung beim Deutschen Handball Bund (DHB). Die Krefelder spielen zu Hause außerdem gegen Pfullingen und Oppenweiler/Backnarg. Auswärtsspiele in der Einfachrunde gibt es in Willstätt, Heilbronn und – wie schon zu Saisonbeginn – in Dansenberg beziehungsweise Kaiserslautern. Die Eagles sehen dem Auftakt in knapp einem Monat voller Vorfreude entgegen und bereiten sich mit vollem Eifer und hoher Intensität auf diese kurze Aufstiegssaison und die hoffentlich folgenden Play-offs vor. Denn auch wenn die Gelb-Schwarzen sicher nicht als Top-Favorit ins Rennen gehen: Die Ambitionen sind groß und eine Rückkehr in die 2. HBL ist das erklärte Ziel aller Spieler.