Tanzproduktionen auch in Krefeld zu sehen : NRW-Tanzfestival gastiert erneut in der Fabrik Heeder

Krefeld Das landesweite biennale Festival „Tanz NRW“ zeigt vom 28. April bis 9. Mai in neun Städten eine Auswahl aktueller Tanzproduktionen von Kompanien aus Nordrhein-Westfalen.

In Düsseldorf, Krefeld, Essen, Köln, Bonn, Wuppertal, Mülheim, Münster und Viersen sind über 40 Vorstellungen geplant. Das Festival wird am 28. April in Viersen zentral eröffnet. Von 140 eingesendeten Bühnenproduktionen, in denen sich Tänzer körperlich mit gesellschaftlich relevanten Themen der Gegenwart auseinandersetzen, konnten 30 ins Programm aufgenommen werden. Fünf Arbeiten feiern während des Festivals ihre Uraufführung. In der Fabrik Heeder sind vier Gastspielabende von drei Compagnien in Planung: „Hybridity“ von Cocoon Dance steht am 29. April auf dem Programm. Am 2. Mai ist die Emanuele Soavi incompany eingeladen, zu zwei Uhrzeiten ihr Stück „Atlas 3 – Blu Blu Blu“ zu präsentieren. An diesem Tag ist außerdem das Format „Sprungbrett < > Tanzrecherche NRW“ zu Gast in der Fabrik Heeder. Neben einem Workshop soll am 8. Mai „Overhead Project“ mit der neuen Produktion „Circular Vertigo“ auftreten. Sowohl die analoge als auch die digitale Umsetzung der Bühnenarbeiten von „Tanz NRW“ werden mit Rahmenprogrammen und diversen Vermittlungsformaten zum Dabeisein, Austauschen, Mittanzen ergänzt.