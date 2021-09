Modellprojekt des Städtetages : Arbeitsgruppe soll Tempo-30-Zonen in Krefeld detailliert ausarbeiten

Krefeld Erwartungsgemäß hat der Rat die Teilnahme am Tempo-30-Experiment des Städtetages beschlossen. Der Begriff „flächendeckend“ wurde in der Debatte relativiert.

Am Ende war es ein ebenso bewegender wie kluger Beitrag von Planungsdezernent Marcus Beyer, der eigentlich allen im Rat eine Goldene Brücke zur Mitarbeit eröffnete. Beyer erinnerte daran, dass Krefeld Tempo-30-Zonen zu einer Zeit einführte, als die Stadt bei Unfällen mit Kindern deutschlandweit trauriger Spitzenreiter war. Dann erinnerte er an die Gath-Pleite, als das Tempo von 70 auf 50 reduziert wurde – und damit nichts erreichte wurde als Verärgerung bei den Autofahrern. Nicht mal eine Reduzierung der Schadstoffe kam dabei herum. Dann regte er eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der Tempo-Verteilung an: „Dieses Pilotprojekt bedarf einer ausführlichen Vorplanung, dann sehe ich dem sehr positiv entgegen.“ Auch CDU-Fraktionschef Philibert Reuters zeigte sich offen für diese Idee, obwohl seine Fraktion später zusammen mit der AFD die Teilnahme an dem Tempo-30-Modellversuch ablehnte.