Emmerich : Neuer Versuch - Tempo 30 für Elten

Tempo runter in Elten. Das fordern die Parteien in Elten schon lange. Geklappt hat es bislang noch nicht. Foto: dpa

Elten Simon Terhorst von der BGE sorgt sich nach einem schweren Unfall in Elten um die Sicherheit der Kinder. Seit Jahren bemühen sich die Parteien um eine Temporeduzierung. Vielleicht klappt es bald für zwei Straßen.

Am 29. Mai waren die Menschen in Elten geschockt. An diesem Tag, es war ein Samstag, saß Simon Terhorst mit seiner Familie im Garten. „Plötzlich hörten wir Polizei und Krankenwagen, später den Rettungshubschrauber.“

Info CDU mit Ideen für Flächen rund um Markt Konzept Die CDU hat ein Konzept, um Elten rund um den Markt komplett neu zu gestalten. Dabei soll eine Aufpflasterung den Verkehr im Ortskern verlangsamen. Sie hofft auf Fördergelder für ein öffentliches Verfahren, bei dem alle Beteiligten und Behörden mitmachen.

An der Beeker Straße war ein siebenjähriges Mädchen von einem Autofahrer (59) angefahren worden. Das Mädchen befand sich auf dem Geh- und Radweg der Beeker Straße auf Höhe der Verkehrsinsel und rannte vermutlich unvermittelt über die Straße, berichtete damals die Kreis Klever Polizei. Hierbei stieß sie gegen die Fahrertür des Minis und erlitt schwere Verletzungen. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo sie stationär behandelt wurde.

Für Simon Terhorst, der Mitglied in der BGE ist und dort immer öfter in Erscheinung tritt, war das ein Moment, der ihn in den Wochen danach bestärkte, über die Sicherheit von Radfahrern - besonders der Kinder - in Elten nachzudenken.

Die BGE schlägt deshalb nun vor, den Ortskern von Elten unter Tempo 30 zu stellen. Zudem sollen neue Zebrastreifen her und auch Ampeln, bei denen die Fußgänger für sich grünes Licht und für Autofahrer rotes Licht anfordern können. Zum Beispiel im Kreuzungsbereich Neustadt/Schmidtstaße/Sandstraße/Beeker Straße. Die Stadtverwaltung soll das prüfen.

Doch noch mehr soll geschehen, findet Terhorst. „Die Kinder, die morgens über die Schmidtstraße zur Schule fahren, benutzen heute zwar schon die Bürgersteige. Doch die sind schmal. Und Radwege gibt es im Ortskern nicht. Die Situation ist einfach gefährlich.“ Da müsse auch baulich etwas passieren, sagt Terhorst.

Der Wunsch, den Verkehr in Elten zu drosseln, ist nicht neu. Es gibt sogar einen gemeinsamen Beschluss aller Parteien im Rat, der im Ausschuss für Stadtentwicklung gefasst worden ist. Für die Schmidtstraße und für die Beeker Straße soll künftig Tempo 30 gelten.

Doch die Eltener haben ein Problem. Ihr Wunsch wird nicht im Rathaus in Emmerich erfüllt, sondern beim Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW). Die Behörde ist ein Teil der Landesverwaltung. Der Betrieb plant, baut und betreibt die Bundes- und Landesstraßen im bevölkerungsreichsten Bundesland. Und die Behörde ist groß, Elten ist klein. Die Landesbehörde hat einen anderen Blick auf die Dinge.

In Elten heißen die Schmidtstraße und die Lobither Straße offiziell L 472. Sie sind also Landesstraßen, die vom Land NRW betrieben werden. Die Klosterstraße ist offiziell die B 8. Ist also eine Bundesstraße. Auch hier hat nicht die Stadt Emmerich die Hoheit, sondern der Landesbetrieb.

Die Bemühungen der Parteien in Elten dauern bereits seit einigen Jahren an. Aber beim Landesbetrieb herrscht eine andere Sicht auf die Dinge. Es gibt eine Rangfolge von Straßen, folglich ein anderes Denken. Bundes- und Landstraßen stehen in der Wichtigkeit über Kreisstraße oder den Straßen einer Stadt.

Landes- und Bundesstraße sollen Städte und Landesteile miteinander verbinden, da sind Unterbrechungen des Verkehrsflusses nicht gerne gesehen.

Dagegen wiederum sehen die Menschen vor Ort die Gefahren, die durch eine Bundes- oder Landstraße drohen, die durch ihren Ort führen.