Mobilität in Krefeld : Pro Jahr eine Million Euro für Radwege

Auf der Uerdinger Straße zwischen Moltke- und Viktoriastraße wurde der Radweg auf die Straße verlegt. Eine solche Lösung ist für die Verwaltung auch an vielen anderen Stellen denkbar. Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld Vier Jahre lang wird die Stadt viel Geld in die Sanierung von Radwegen stecken. Das wurde nun im Planungsausschuss einstimmig beschlossen. Allerdings kann sich die Liste der Priorisierungen bei Bedarf stetig verändern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Der Sanierungsplan für Radwege in Krefeld ist beschlossen. Der Ausschuss für Planung und Mobilität hat sich einstimmig für den Entwurf entschieden, der für die kommenden vier Jahre jeweils eine Million Euro für eine Sanierung der maroden Radwege vorsieht. Wichtig ist dabei, dass die vorgelegte Liste der Priorisierungen nicht beibehalten wird.

„Wir befinden uns derzeit in einer Phase, in der das Radverkehrskonzept beauftragt, aber noch nicht beschlossen ist. Das wird voraussichtlich im kommenden Jahr geschehen. Erst dann wissen wir, wo wirklich konzeptionell an den Radwegen gearbeitet werden muss und welche Wege überhaupt in der bestehenden Form beibehalten werden. Darum sollten wir den aktuellen Entwurf als lebende Liste verstehen“, sagt Jürgen Hengst von der SPD. Mit dieser Aussage findet er fraktionsübergreifend Zustimmung. „Wir erachten den Ansatz von einer Million Euro generell als zu gering. Aber wenn wir jetzt noch lange darüber diskutieren und das Vorhaben hin und herschieben, dann passiert wieder jahrelang nichts“, mahnt Jürgen Wettingfeld (CDU).

Info Geplante Maßnahmen für das Jahr 2021 Aktuell ist geplant, folgende Maßnahmen in 2021 auf den Weg zu bringen: St. Töniser Straße (20.000 Euro), Kempener Allee (40.000 Euro), Breiten Dyk (150.000 Euro) und Europaring (790.000 Euro).

So ist der Beschluss nun um den Passus, dass es sich um eine lebende Liste handelt, erweitert und einstimmig angenommen worden. Damit sollen noch 2021 die ersten Maßnahmen beauftragt werden. „Das ist sehr wichtig, denn sonst verfallen die Gelder. Wir müssen nun kurzfristig die ersten Maßnahmen in Angriff nehmen“, sagt der zuständige Dezernent Marcus Beyer. Dabei gehe die aktuelle Liste der Stadt vor allem von einer schnellen Umsetzbarkeit aus. „Wir haben die komplizierten Themen wie die Uerdinger- oder die Westparkstraße erst einmal hinten angestellt. Hier müssen Grundsatzentscheidungen getroffen werden“, sagt Beyer.

An den besagten Radwegen sind über die Jahre starke Wurzelschäden aufgetreten, deren Beseitigung schwierig wäre. „Wir müssen konstatieren, dass Radweg und Bäume in so großer Nähe nur bedingt funktionieren. Entweder, wir müssten große Wurzelbrücken bauen, die dann beispielsweise im Anschluss an Häuser neue Probleme aufwerfen, oder wir müssen die Wegführung ändern, beispielsweise indem wir die Radwege auf die Straße verlegen“, führt er aus.