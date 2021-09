Mobilitätswende in Krefeld : „Tempo 40 günstiger für die Umwelt als Tempo 30“

Aachener Straße / Monschauer Straße in Mönchengladbach: Hier gilt bereits Tempo 40. Foto: Inge Schnettler

Krefeld Krefeld soll an einem Tempo-30-Versuch teilnehmen. Neue Messdaten belegen aber, dass Tempo 40 günstiger zur Schadstoffreduzierung ist.

Die Initiative des Deutschen Städtetages für flächendeckende Tempo-30-Versuche in Innenstädten geht offenbar an neueren Erkenntnissen über die Effekte von Tempo-Begrenzungen vorbei. Andere Städte wie die hessischen Metropolen Frankfurt und Wiesbaden oder die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart setzen auf Tempo 40 – die hessischen Städte mit ausdrücklicher Unterstützung der grünen Landesumweltministerin Priska Hinz. Ihr zentrales Argument ist verblüffend einfach – die FAZ zitiert sie mit den Worten: „Bei Tempo 30 fahren die meisten Leute im zweiten Gang, während sie bei Tempo 40 in den dritten hochschalten.“ Die Schadstoffbilanz fällt dann besser aus.

Das hessische Umweltministerium stützt sich laut FAZ auf neueste Berechnungen im „Handbuch für Emissionsfaktoren für Straßenverkehr“ (HBEFA). HBEFA ist eine internationale europäische Datenbank, die von den Umwelt- und Verkehrsbehörden von Deutschland, der Schweiz, Österreich, Norwegen, Schweden und Frankreich finanziert und getragen wird. Die Daten ermöglichen Berechnungen der Treibhausgas- und Schadstoffbelastungen des Straßenverkehrs. Die erste Version wurde 1995 entwickelt, „um realitätsnahe Emissionsfaktoren für verschiedene Verkehrssituationen und damit für reale Fahrsituationen zur Verfügung zu stellen“ – HBEFA wird laufend aktualisiert.

Info Pro Tempo 30: So argumentiert der ADFC Der ADFC argumentiert pro Tempo 30 vor allem mit Verkehrssicherheit: – In Tempo-30-Zonen passieren etwa 40 Prozent weniger Unfälle als bei Tempo 50. – Bei Tempo 30 sinkt die Anzahl der bei Unfällen getöteten und schwerverletzten Personen um 60 bis 70 Prozent. – Die Aufprallenergie bei Tempo 50 ist knapp dreimal so groß wie bei Tempo 30. – Bei Tempo 30 sieht man Gefahren früher. Bei Tempo 50 liegt der Blick ca. 40 m weit weg vor dem Fahrzeug, bei Tempo 30 nur 15 m. – Die meisten Autofahrten in Ortschaften sind kürzer als fünf Kilometer. Die Verzögerung beträgt maximal zwei Minuten.

Mit dem neuen HBEFA 4.1 sei es nun möglich, die Wirkung von Tempo 30 km/h oder Tempo 40 km/h auf Hauptverkehrsstraßen rechnerisch zu ermitteln, heißt es dazu im hessischen Luftreinhalteplan zu Frankfurt. Diese Daten hätten ergeben, dass „Tempo 40 bei fast allen Verkehrszuständen die günstigste Geschwindigkeit darstellt, um den Stickoxid-Ausstoß bei Autos gering zu halten“; bei schweren Nutzfahrzeugen führe insbesondere Tempo 30 km/h zu einer deutlichen Erhöhung der Abgasemissionen auf gleicher Strecke, heißt es in dem Papier weiter. So ist es im „Luftreinhalteplan für den Ballungsraum Rhein-Main 2. Fortschreibung Teilplan Frankfurt am Main“ von Dezember 2020 nachzulesen (S. 76). Für Tempo 40 spricht auch der – empirisch belegte – Befund, dass sich bei Tempo 40 auf Vorbehaltsstraßen der Ausweichverkehr deutlich verringert, heißt: Die Autofahrer weichen deutlich weniger auf andere Strecken aus, um eventuell doch schneller fahren zu können (S.78/ 79 des zitierten Luftreinhalteplans).

Auch der Rat von Wiesbaden hat sich gerade – im Juli dieses Jahres – für einen Tempo-40-Versuch auf Hauptstraßen entschieden, mit der Modifikation, dass nachts aus Lärmschutzgründen sogar Tempo 30 gilt. Das Pilotprojekt ist auf anderthalb Jahre angelegt; danach soll es ausgewertet werden. Wiesbaden flankiert das Pilotprojekt mit einer 30-Millionen-Euro-Investition in die „digitale Verkehrssteuerung“ – mit Blick darauf, dass der Verkehrsfluss in einer Stadt wesentlich von gut aufeinander abgestimmten Ampelschaltungen abhängt.

Auch Stuttgart hat seit Anfang 2020 zur Senkung der Emissionen von Feinstaub und Stickoxiden „Tempo 40“-Zonen in der Innenstadt und auf Vorbehaltsstraßen eingeführt, die die Rolle von „Hauptstraßen“ übernehmen und meist Verkehrsachsen sind. Das Programm wurde Mitte 2020 ausgeweitet. Erst in den vergangenen Wochen wird auch in Stuttgart über eine Absenkung von Tempo 40 auf Tempo 30 diskutiert, ungeachtet der Erkenntnisse im HBEFA und der Argumentation, wie sie die hessische Umweltministerin vorgetragen hat. Treibende Kraft im Hintergrund ist der grüne Landesverkehrsminister von Baden-Württemberg, Winfried Hermann. Hermann bezieht sich auf das Pilotprojekt des Städtetages, dem sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch Krefeld anschließen wird.