Sondergebiet in Korschenbroich aufgehoben : Kein Fabrikverkauf von Textilien mehr im Außenbereich

Korschenbroich Die Stadt hebt das Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel an der Friedrich-Ebert-Straße auf. Welche Folgen das hat und warum Einzelhändler in den Ortszentren somit geschützt werden sollen.

„Es geht jetzt darum, den Bebauungsplan auf seinen Urzustand zurückzustellen“, sagte Ausschussvorsitzender Hans-Willi Türks (CDU). Zurückgestellt werden muss der Plan deshalb, weil das bisherige Planungsrecht an dieser Stelle nur einen großflächigen Einzelhandel vorsieht, der ausschließlich das Sortiment „Bekleidung/Wäsche“ anbieten darf. So würde das Planungsrecht sehr eingeschränkt und die Nachnutzung wäre stark eingeschränkt, erklärt die Verwaltung.

Der Ausschuss stimmte nun einstimmig zu, die Fläche an der Friedrich-Ebert-Straße künftig nicht mehr als Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel auszuweisen. Denn den will die Stadt im Rahmen ihrer städtebaulichen Ziele nur noch im zentralen Versorgungsbereich unterbringen. Mit der Änderung des Planungsrechts will die Stadt auch ihren Einzelhandel in den Zentren der einzelnen Stadtteile schützen.