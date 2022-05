Linken-Ratsmitglied aus Korschenbroich : Heiner Bäther tritt aus Partei „Die Linke“ aus

Korschenbroich Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Parteibasis vor Ort sei schon länger nicht mehr möglich, nennt Heiner Bäther als einen Grund für seinen Austritt aus der Partei „Die Linke“. Seit längerem fühle er sich auch „gemobbt“.

14 Jahre lang war er Mitglied der Partei „Die Linke“. Am Dienstag erklärte Heiner Bäther (52), Mitglied im Rat, seinen Austritt. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Partei vor Ort sei schon länger nicht mehr möglich, erklärt Bäther schriftlich. Auf Anfrage unserer Redaktion wird er deutlicher: „Diese Partei ist nur noch mit sich selbst beschäftigt. Sie ist nicht mehr Ansprechpartner für soziale Gerechtigkeit.“ Persönlich habe er sich sogar „gemobbt“ gefühlt. „Angefangen hat das, nachdem ich mit Wolfgang Hübgens von der Zentrumspartei im Rat eine Fraktion gebildet hatte“, so Bäther. Wegen dieser Zusammenarbeit hatten Neusser Parteikollegen Anfang 2021 seinen Rücktritt als Kreissprecher gefordert. „Man distanzierte sich von mir, obwohl der Landesvorstand sein ok gegeben hatte.“ Er wolle nun die Zusammenarbeit mit der Zentrumspartei vertiefen, sagt Bäther, der für die Linken-Bundestagsabgeordnete Ingrid Remmers gearbeitet hat. Seit deren Tod im November 2021 ist er arbeitssuchend.