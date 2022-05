Kreisstraße in Haan : K5-Planung: Anwohnerandrang im Ausschuss

Kreisstraße in Haan

Rekordverdächtig groß war die Zuhörerzahl in der Aula des Schulzentrums Walder Straße bei der Beratung über die Planung für die Kreisstraße 5. Foto: Peter Clement

Haan In einer ausgesprochen emotionalen Sitzung machten die Anwohner auf ihre Sorgen und Nöte aufmerksam. An der Planung hagelte es Kritik.

Eine Mehrheit im Umwelt-und Mobilitätsausschuss sprach sich jetzt für diesen Antrag der CDU aus. Darüber hinaus schloss sich die Ausschuss-Mehrheit der Forderung an, die Entwurfsplanung so zu überarbeiten, dass mehr Pkw-Stellplätze geschaffen werden. Die bisherige Planung des Büros Bockermann/Fritze weise für die Turnstraße künftig 6 Stellplätze aus. Tatsächlich parkten gegenwärtig aber zwischen 30 und 44 Fahrzeuge dort, hieß es.

Außerdem unterstützt der Ausschuss die Forderung des Haaner TV nach einer Querungshilfe, damit Kinder- und Jugendliche sicher die Turnstraße überqueren können. Und schließlich wünscht sich das Gremium, dass die Planer gerade auch in Bezug auf eine Anwohnerparkregelung über die beiden Straßen hinaus die gesamte Südstadt in den Fokus nehmen. Mehr als eine Absichtserklärung ist das aber nicht, denn für die Planung ist der Kreis zuständig – und der erntete auch jetzt in der Sitzung wieder viel Kritik dafür: