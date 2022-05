Supermarkt-Planung in Dabringhausen : Politik kann mit Edeka ohne Kreisverkehr leben

Supermarkt-Planung in Dabringhausen

An der Kreuzung L 101 / K 18 in Dabringhausen ist der Edeka-Neubau geplant. Foto: Peter Meuter

Wermelskirchen Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr trägt Beschlussvorschlag zur Vertragsänderung im Rahmen des Supermarktbaus in Dabringhausen mit deutlicher Mehrheit. Niemand will die Vollsortimenter-Ansiedlung gefährden.

Es gab eine Nein-Stimme aus der dreiköpfigen SPD-Vertretung, alle übrigen Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr stimmten für die Vertragsänderung mit der Edeka Rhein-Ruhr eG. Damit hat sich die ursprünglich von der Kommunalpolitik geforderte Einrichtung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung L101 / K18 im Zuge des Neubaus eines Edeka-Supermarkts erledigt. Die deutliche Mehrheit folgte mit der Beschlussempfehlung an den Stadtrat einer Vorlage, die die Verwaltung in Abstimmung mit Edeka gefertigt und bereits mit dem Ältestenrat besprochen hatte. Der Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Lebensmittelvollsortimenter Dabringhausen“ wird nun geändert.