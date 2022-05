Schützenfestplanung in Steinforth-Rubbelrath : Nach 19 Absagen steht auch die Straßenmusik zum Schützenfest

STEINFORTH-RUBBELRATH Bis auf den letzten Platz besetzt war die Möhrenhalle von Humpesch in Steinforth-Rubbelrath. Die Menschen wollten bei der Generalversammlung der St. Sebastianus Bruderschaft unter anderem erfahren, wie die Planungen fürs Schützenfest sind.

In Steinforth-Rubbelrath steht das Schützenfest vor der Tür und in der bis auf den letzten Platz besetzten Möhrenhalle von Humpesch gab es eine umfangreiche General- und Bürgerversammlung der St. Sebastianus Bruderschaft. Für alle Anwesenden überraschend musste Schützenpräsident Peter-Josef Schepers den an Corona erkrankten Brudermeister Ralf Heitmann in dessen Programmpunkten vertreten.