Zehn Tage lang Ausstellungen in der Stadt : Korschenbroicher Kunstfrühling startet

Bauten die Ausstellung im Rathaus an der Don-Bosco-Straße gemeinsam auf: Die Künstler Kathrin Edwards und Amédé Ackermann sowie Gisela Willems-Liening, Vorsitzende des Vereins „Freundeskreis für Kunst und Kultur in Korschenbroich“, der den Kunstfrühling organisiert. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Im Kulturbahnhof, der Sparkasse und im Rathaus an der Don-Bosco-Straße stellen sieben Künstler aus. Heute Nachmittag ist offizielle Eröffnung. Was die Besucher in den zehn Tagen erwartet.

Von Katrin Schelter

Der elfte Korschenbroicher Kunstfrühling war ursprünglich für das Jahr 2020 geplant und versprach, die Stadt mit zahlreichen Werken von 24 Künstlern in eine begehbare Galerie zu verwandeln. Die Corona-Pandemie erzwang eine Absage, doch unter dem Titel „Kunstfrühling Reloaded“ kann die elfte Auflage des Kulturfestes nun in reduzierter Form nachgeholt werden. Zehn Tage lang werden an drei Orten in der Stadt Fotografien, Skulpturen, Collagen und Installationen zu sehen sein.

In der Zwischenzeit habe sich viel verändert, erzählt Gisela Willems-Liening, Vorsitzende des Vereins „Freundeskreis für Kunst und Kultur in Korschenbroich“, der den Kunstfrühling organisiert. „Die Künstler haben sich natürlich weiterentwickelt, dazu müssen in diesem Jahr auch zwei Ausstellungsorte wegfallen: Aufgrund der aktuellen Pandemiebestimmungen können wir nicht in der Niederrheinklinik ausstellen, außerdem werden auch die ehemaligen Lagerräume der Post wegen Umbaumaßnahmen der Stadt zukünftig nicht mehr als Ausstellungsort infrage kommen“, sagt sie.

Info Führung durch die Ausstellungen verlegt Führung Die Führung mit Angela Wilms-Adrians wurde vorverlegt auf Samstag, 14. Mai. Treffpunkt ist weiterhin um 11 Uhr am Kulturbahnhof. Abschluss Zudem fängt die Abschlussfeier am Sonntag, 22. Mai, nun bereits um 12 Uhr im Rathaus an und wird ab 13 Uhr im Kulturbahnhof fortgesetzt. Weitere Informationen auf der Internetseite der Stadt Korschenbroich.

Nichtsdestotrotz wollen Willems-Liening und Kulturamtsleiterin Michaele Messmann in den kommenden Tagen gemeinsam mit sieben Künstlern einen Neubeginn nach zwei kunst- und kulturlosen Jahren einläuten und der Mission der Kunst treu bleiben: Menschen durch Leidenschaft, Erfahrungen und erzählte Geschichten zu verbinden.

Im Rathaus an der Don-Bosco-Straße präsentieren Kathrin Edwards, Amédé Ackermann und Hans Jürgen Soeffker ihre Kunst. Edwards zeigt erstmals Druckgrafiken aus ihrer neuen Serie von Aquarellmonotypien, die sie in diesem Jahr begonnen hat. Unter dem Titel „scapes“ bannt sie fließende Landschaften mal abstrakt, mal gegenständlich aufs Papier.

Ackermann, der sich auf Fotomontagen spezialisiert hat, bettet seine Architekturfotografien in neue Landschaften ein. Während dies in seiner ursprünglichen Architekturserie möglichst realistisch geschieht, setzt er in seiner neuen Serie „3030“ auf das Erzeugen futuristischer Visionen. Hans Jürgen Soeffker wiederum verarbeitet in seinen Grafikserien „Müllabfuhr/Entsorgung“ und „Taxi“ Impressionen zu kommunalen und privaten Unternehmen im städtischen Raum.

Die „Bühne“ im Kulturbahnhof gehört in diesem Jahr einzig Vaago Weiland, der dort seine Fotocollagen „Madonnen des Alltags“ ausstellt. In großen Arbeiten, die an gotische Kirchenfenster erinnern, setzt er sich mit der Madonnenfigur im modernen Kontext auseinander und denkt die religiöse Figur etwa als Hausfrau oder Hinduistin neu.

In der Sparkasse ist die Bildhauerin Stephanie Hermes mit mehreren Bronzeskulpturen vertreten, während die Mixed-Media-Künstlerin Bettina Meyer unter anderem ihre Installation „Blue Head“ aus Ton und Shellack zeigt. Das Glanzlicht unter den Arbeiten des Holzbildhauers Peter Ripka ist eine drei Meter große Holzskulptur.

Die Ausstellungen des elften Kunstfrühlings, der durch die Sparkassenstiftung Korschenbroich gesponsert wird, werden durch ein vielseitiges Begleitprogramm komplettiert. Zur Eröffnung am Freitag, 13. Mai, um 17 Uhr in der Sparkasse lassen Gesine und Martin Lersch musikalische Impressionen zu den Werken der Ausstellung erklingen; im Laufe der Woche folgen diverse Führungen und eine Lesung zu Marina Abramovic im Rahmen des städtischen Kultursalons.