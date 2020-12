Kultur in Korschenbroich : Glehner Heimatfreunde unterhalten digital

Joachim Schröder kündigt eine Reihe von Filmen auf Youtube an. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Glehn Veranstaltungen sind wegen der Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Der Verein resigniert aber nicht und will Interessantes im Internet bieten.

Von Karin G. Verhoeven-Meurer

Eigentlich wäre am 5. Dezember die beliebte „Lampefier“ der Heimatfreunde Glehn gewesen. „Aber wegen der Pandemie mussten wir im denkwürdigen Jahr 2020 leider alle kulturellen und auch unsere geselligen Aktivitäten ausfallen lassen,“ sagt Vereinsvorsitzender Joachim Schröder. Aber gar nichts tun, war für die Heimatfreunde keine Option. „Daher haben wir uns entschieden, an jedem Wochenende im Dezember samstags auf unserem Youtube-Kanal ein Anekdötchen zu veröffentlichen“, sagt Schröder. Wer also im Internet die Website „Heimatfreunde Glehn“ aufruft und dort in der linken Leiste „Aktuelles“ anklickt, kommt auf „Wir auf Youtube“.

„Seit dem 5. Dezember gibt es da einen mehr als sieben Minuten langen Film zu sehen, in dem unsere Martha Lipgens referiert, was „Lampefier“ bedeutet und wie es in alten Zeiten dazu kam“, berichtet Schröder. Zu diesem Beitrag gesellt ich am 12. Dezember der Vortrag von Glehns Mundart-Experten Hans-Peter Menzen, der über das Thema „Kreeßboom schmücke“ (Christbaum schmücken) spricht.

Am 19. Dezember erscheint der dritte Beitrag, in dem Norbert Fausten über „De Kirkstroot“ als Einkaufszentrum referiert. Denn anders als heute war diese beschauliche Straße in früheren Zeiten tatsächlich so etwas wie ein Einkaufszentrum für Glehn. Am 23. Dezember wird noch ein Beitrag mit Hans-Peter Menzen zugeschaltet. Darin spricht er über die vielen Wünsche „An dat leeve Chreeskink“ (an das liebe Christkind)