Corona-Zahlen im Rhein-Kreis : Der Inzidenzwert im Rhein-Kreis liegt bei 106,9

Rhein-Kreis Erneut ist ein Mensch gestorben. Der Mann kam aus Neuss. Wegen technischer Probleme kann der Rhein-Kreis jedoch keine Zahlen zu den Kommunen im Rhein-Kreis melden.

In der Kindertagesstätte St. Pius in Neuss müssen alle drei Gruppen, die sie betreuenden Mitarbeiter und weiteres Personal in Quarantäne, da drei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert sind. In der Kindertagesstätte Unserer lieben Frau in Jüchen betrifft die Quarantäne eine Gruppe, die Kinder des Spätdienstes und den Großteil des Personals, nachdem bei einem Kind eine Corona-Infektion nachgewiesen wurde. Der Träger hat die Einrichtung daraufhin geschlossen. Geschlossen werden musste auch die Kindertagesstätte St. Quirin in Neuss, in der sechs Mitarbeiter als Corona-positiv bestätigt sind. Wegen eines Corona-Falls im Personal gehen in der Kindertagesstätte Regenbogen in Grevenbroich–Allrath zwei Gruppen und fünf Mitarbeiter in Quarantäne.