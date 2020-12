Vorweihnachtsstimmung in Wülfrath : Thomas Gerhold bittet zur virtuellen Adventskammer

Vorweihnachtsstimmung in Wülfrath

Der Mann der Musik: Kantor Thomas Gerhold an der Orgel in der evangelischen Stadtkirche Wülfrath. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Digital statt absagen: Darauf setzt auch der Kantor aus Wülfrath, der ein virtuelles Ensemble verschiedener Sänger organisiert hat – zusammengeschnitten aus 1824 Einzelvideos.

„Eine Herausforderung in unplanbaren Zeiten“, erinnert sich Kantor und Organisator Thomas Gerhold an das Prozedere. Die Sänger haben sich im Vorfeld mit Noten, Bildschirmen, Kopfhörern, Tempoplaybacks, Smartphones und technischen Problemen rumgeschlagen. „Allein in den eigenen Wänden zu singen, ohne eine Nachbarstimme zu hören und sich gleichzeitig mit dem Handy aufzunehmen, ist anstrengend, macht nicht viel Spaß und erfordert eine ganze Menge Mut.“ Aus 1824 Einzelvideos wurde ein virtuelles Adventskonzert zusammengemischt und geschnitten.