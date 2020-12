Seniorenheim in Kleinenbroich : Ein Todesfall nach Corona-Ausbruch in Haus Timon

Im Haus Timon sind etliche Bewohner und Mitarbeiter infiziert. Foto: bauch, jana (jaba)

Korschenbroich Insgesamt sind in dem Kleinenbroicher Seniorenheim derzeit 13 Bewohner an Covid-19 erkrankt, drei befinden sich zur Behandlung im Krankenhaus. An der Einrichtung herrscht derzeit ein Aufnahmestopp.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach einem Corona-Ausbruch in Haus Timon in Kleinenbroich sind derzeit 13 Bewohner und 14 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Das bestätigte Diakonie-Vorstand Bernd Gellrich auf Anfrage unserer Redaktion. Die Diakonie Rhein-Kreis Neuss ist Träger des Seniorenheims. Ein Bewohner soll im Laufe des seit 30. November andauernden Ausbruchs laut Gellrich zudem mit Covid-19 verstorben sein. Zwischenzeitlich sollen sogar 17 Bewohner infiziert gewesen sein. Drei befanden sich am Donnerstag noch zu stationärer Behandlung im Krankenhaus.

Die Fälle wurden erst am Mittwochabend öffentlich bekannt, nachdem der Rhein-Kreis Neuss davon berichtete. Gemäß dieser ersten Mitteilung waren jedoch „nur“ sieben Bewohner und acht Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Ein Sprecher des Kreises bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion jedoch die höheren Infiziertenzahlen. Bereits zuvor festgestellte Fälle seien in der Mitteilung nicht berücksichtigt worden. Zum von Gellrich genannten Todesfall wollte der Kreis keine weiteren Angaben machen. Dass bislang offiziell kein Korschenbroicher Covid-19-Todesfall registriert wurde, könne laut Kreis auch daran liegen, dass sich die Meldeadresse des laut Diakonie gestorbenen Bewohners in einer anderen Stadt befinde.