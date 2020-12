Besuch in der „Buch und Spiel Kiste“ : Ein Weihnachtsmann auf Geschenkesuche in Glehn

Hoher Besuch in der „Buch und Spiel Kiste“: Weihnachtsmann Andreas Vogt zwischen Conny Jansen (l.) und Ute Lingen (r.). Foto: Detlef Ilgner Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich 54 Pakete holt Andreas Vogt in seinem rot-weißen Ornat in der „Buch und Spiel Kiste“ ab. Es ist das Ende einer Weihnachtsaktion, die den Kindern in einer Kita in Reisholz eine Freude bereiten sollen.

Von Rudolf Barnholt

Die Weihnachtsplätzchen backt bekanntlich das Christkind – wenn sich der Himmel rot färbt und es klirrend kalt ist, ist es wieder so weit. Aber wo bekommt der Weihnachtsmann seine Geschenke her? Die Antwort: Unter anderem aus Glehn, genauer gesagt von der „Buch und Spiel Kiste“. Jetzt holte er dort in vollem rot-weißen Ornat 54 Pakete ab. Er wird sie in einer Kindertagesstätte in Reisholz abgeben. In einem Viertel, wo es nicht selbstverständlich ist, dass Eltern ihren Kindern etwas schenken können.

Der Weihnachtsmann, der sich jetzt in Glehn blicken ließ, heißt Andreas Vogt und sein Arbeitgeber ist die AOK. Der 56-Jährige sowie viele seiner Kollegen hatten etwas von ihrem Weihnachtsgeld abgegeben, um Kindern eine Freude zu bereiten. In Zusammenarbeit mit Ute Lingen, Inhaberin des Concept-Stores „Buch und Spiel Kiste“ wurden den Kindern 24 Vorschläge gemacht, aus denen sie wählen konnten. Tabu war unter anderem Kriegsspielzeug.

„Bei den Mädchen stand die Glitzertasche ganz oben auf dem Wunschzettel“, sagte Lingen. Und der Weihnachtsmann machte ihr ein großes Kompliment: „So tolle Geschäfte wie Ihres werden immer seltener. Ich kenne Kollegen, die eigens aus Düsseldorf kommen, um bei Ihnen zu kaufen.“ Vogt, den die Rolle des Weihnachtsmannes so sehr fasziniert, dass er auch in Schulen und sogar in einem Kinderhospiz Geschenke verteilt und für leuchtende Kinderaugen sorgt, sieht kein Problem darin, dass viele Kinder nicht aus christlichen Familien stammen: „Auf den Weihnachtsmann freuen sich alle Kinder.“