Beliebte Videospiel-Reihe : Kölner Forscher benennen neue Bakterien-Gattung nach „Pokémon“

Köln Forscher der Uni Köln haben sich bei der Benennung einer neu entdeckten Bakterien-Gattung vom beliebten Videospiel „Pokémon“ inspirieren lassen.

Sie tauften die winzigen Organismen „Pokemonas“, wie die Hochschule erklärte. Ausschlaggebend für die Namenswahl war der Lebensstil der Bakterien, die den Angaben zufolge in kugeligen Amöben anzutreffen sind. Das erinnerte die Wissenschaftler an die Mini-Monster aus dem Spiel „Pokémon“, die - wenn sie gerade nicht gebraucht werden - in kugelrunden Bällen aufbewahrt werden. Im Spiel sind das die sogenannten Pokébälle.