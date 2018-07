Köln: Seilbahn bleibt 2018 geschlossen

Kölner Seilbahn fährt in diesem Jahr nicht mehr

Köln Die Kölner Seilbahn wird in 2018 ihren Betrieb nicht mehr aufnehmen. Dies teilten die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) nun mit. Die Seilbahn ist seit einem Unfall 2017 außer Betrieb. 65 Menschen mussten damals abgeseilt werden.

In einer Mitteilung des Unternehmens von Dienstag heißt es: „Nachdem es am 30. Juli 2017 zu einem Sicherheitsstopp der Seilbahn gekommen war, weil sich ein Serviceseil an einer Gondel verhakt hatte, wurde eine Sicherheitsuntersuchung erstellt, die Ende Juni fertiggestellt wurde.“