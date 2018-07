Overath: Gelbe Warnleuchten gestohlen

Leverkusen Was haben die Diebe nur damit vor? Zehn gelbe Warnleuchten wurden der Straßenmeisterei in Overath gestohlen.

Irgendwann zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen waren sie an der Balkener Straße in Overath über den Zaun der Straßenmeisterei gestiegen. Am Montagmorgen staunten die Mitarbeiter wohl nicht schlecht, denn an mehreren Lkw und Arbeitsfahrzeuge des Landesbetriebes Straßen NRW fehlten insgesamt zehn orangefarbene Rundumleuchten. Sie waren vorher an an Metallrohren befestigt. Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die über das Wochenende verdächtige Personen in der Nähe der Autobahnmeisterei beobachtet haben und nimmt Hinweise bitte unter 02202 205-0 entgegen.