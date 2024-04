Großeinsatz mit Hubschrauber in Mönchengladbach Todesfahrt mit Absicht – und spektakulärer Flucht

Update | Mönchengladbach · Zwei Hubschrauber waren am Freitag, 19. April, nach dem schweren Unfall an der Breitenbachstraße im Einsatz. Einer war für den lebensgefährlich verletzten Fußgänger angefordert worden, der andere für eine Mördersuche. Denn der 33-Jährige, der an den Folgen starb, war offenbar gezielt angefahren worden. Was bisher bekannt ist.

21.04.2024 , 18:04 Uhr

Link zur Paywall Wie ein schwerer Unfall Mordermittler auf den Plan rief 19 Bilder Foto: Sascha Rixkens