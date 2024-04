Nach tragischem Unfall in Mönchengladbach „Das ist immer noch kein sicherer Schulweg“

An den Morgen des 5. Dezembers 2018 kann er sich genau erinnern: Wäsche bügelnd schaute er zwischendurch aus dem Fenster. Dann war draußen plötzlich überall Blaulicht zu sehen. Das Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert sein musste, bestätigte sich. Ein achtjähriges Mädchen wurde unmittelbar vor der Grundschule an der Schulstraße in Hardterbroich-Pesch von einem Elterntaxi angefahren und tödlich verletzt. Mit ihrem SUV hatte eine Mutter die Schülerin bei einem Wendemanöver erfasst, nachdem sie von ihrem Vater vor dem Gebäude abgesetzt worden war.