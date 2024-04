Am Stauende Tödlicher Unfall auf A4 in Köln – Kleintransporter kracht in Lkw

Der 59-Jährige sei mit seinem Fahrzeug ersten Erkenntnissen nach an einem Stauende ungebremst in einen Sattelzug gefahren, teilte die Polizei mit. Die Rettungskräfte bargen den Fahrer nach dem Unfall am Freitagnachmittag (19. April 2024) tot aus seinem Wagen. Die Unfallursache war zunächst unklar.