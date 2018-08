Köln: Polizei nimmt 18-Jähirgen nach Raub fest

Köln Die Kölner Polizei hat einen jungen Intensivtäter festgenommen. Der 18-Jährige hatte einem Mann eine abgebrochene Bierflasche an den Hals gehalten und ihn beraubt.

Der 18-Jährige sprach einen 50 Jahre alten Mann in der Nacht auf Mittwoch am Kaiser-Wilhelm-Ring an und forderte ihn auf, ihm Geld zu geben. Dabei richtete er nach Angaben der Polizei eine abgebrochene Flasche auf den Hals des Mannes. Mehrmals drohte er: "Ich stech` Dich ab!"