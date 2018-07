Köln: Sarah Joelle Jahnel wegen Beleidigung verurteilt

Köln Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel muss 1350 Euro bezahlen, weil sie nach Überzeugung des Gerichts einen Security-Mitarbeiter am Flughafen Köln-Bonn beleidigt hat. Sie hatte ihm demnach den Mittelfinger gezeigt, weil er sie beim Check-in aufgefordert hatte, Kosmetika abzugeben.

Weil sie einen Security-Mitarbeiter am Flughafen Köln/Bonn beleidigt haben soll, hatte das Gericht einen Strafbefehl in Höhe von 4500 Euro erlassen. Das wollte Jahnel nicht hinnehmen und es kam nun zum Prozess. „Künstlerin“, antwortet ihr Anwalt Carsten Meyers, als die Amtsrichterin nach dem Beruf seiner Mandantin fragt.

Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass sich Jahnel im Juni vergangenen Jahres am Check-in des Flughafens darüber aufgeregt hat, dass sie keine Flüssigkeiten mitnehmen darf. Es ging offenbar unter anderem um Make-up und Wimperntusche. Sie soll einem Sicherheitsmann daraufhin den Mittelfinger gezeigt und ihn sinngemäß mit „Du bist doch nur eine 400-Euro-Kraft“ beleidigt haben. Er zeigte sie an.

Seine Zeugenaussage brauchte das Gericht am Dienstag nicht. In einem Rechtsgespräch einigten sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Jahnel muss nun statt 4500 nur 1350 Euro bezahlen. Ihr Einkommen liegt demnach nicht so hoch wie bei Festsetzung der Strafe angenommen. Dass sie den Mann am Flughafen beleidigt hat, bestreitet sie aber nach wie vor. Der sagt am Rande des Prozesses: „Ich war nicht begeistert, als sie mir den Mittelfinger gezeigt hat, ich hab ja nur meinen Job gemacht.“ Gekannt habe er die junge Frau nicht.