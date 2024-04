Kriminalstatistik für Leverkusen Polizeipräsident sieht Arbeit von Drogenfahndern erschwert

Nach Jahren eines kontinuierlichen Rückgangs der Kriminalität stieg 2023 auch in Leverkusen die Zahl der Delikte deutlich an. Das gilt insbesondere für Wohnungseinbruch, Gefährliche Körperverletzung auf Straßen und Wegen, Sexualdelikte und Kinderpornografie, Diebstahl und Drogendelikte (siehe Info). Vom neuen Cannbisgesetz, das zu 1. April in Kraft getreten ist und für Erwachsene Besitz und Handel teilweise legalisiert , erwartet die Polizei keine Erleichterung. Im Gegenteil.