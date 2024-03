Monheim Raub auf 38-Jährige in Hausflur

(og) Eine 38-Jährige ist im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Charlottenburger Straße 6 in Monheim beraubt worden. Der Mann erbeutete ihre Handtasche mit Bargeld und Scheckkarten. Der Täter ist flüchtig. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 38-jährige Monheimerin gegen 21.15 Uhr im Hausflur von einem unbekannten Mann überrascht. Der kam aus dem Keller, traf im Hausflur auf die Frau und entriss ihr gewaltsam die Handtasche. In der Tasche der Marke MCM soll sich ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag befunden haben. Der Mann floh anschließend mit der zum Teil zerrissenen Handtasche in Richtung Bernauer Straße/Brandenburger Allee. Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Die Nahbereichsfahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Der Handtaschenräuber soll etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt sein und von normaler Statur. Er hat braune, nach hinten gekämmte Haare, die Seiten kurz. Auffällig, so die Polizei, seien die Tränensäcke, der Vollbart sowie die Stupsnase mit breiteren Nasenflügeln. Er soll ungepflegt gewirkt haben und trug zur Tatzeit eine orangefarbene Jacke. Sein Hauttyp wird als dunkel beschrieben. Die Polizei sucht Zeugen. Wer den Raub beobachtet oder Angaben zur Identität des Täters machen kann, möge sich bei der Polizei Monheim unter Telefon 02173 9594-6350 melden.