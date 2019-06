Köln-Alarm : Männer trockneten im Hotelzimmer 14 Kilo Marihuana

Köln Die drei Tatverdächtigen haben das Hotelzimmer offenbar nur gebucht, um die Drogen zu trocknen. Gäste hatten sich über den Geruch beschwert, die Polizei rückte an.

Am Mittwochabend nahmen Zivilbeamte zwei der Tatverdächtigen (21 und 25 Jahre) in einem Hotel in Gremberghoven vorläufig fest. Ihnen wird vorgeworfen, in einem Hotelzimmer insgesamt 14 Kilogramm Marihuana auf dem Boden ausgebreitet zu haben, informieren Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass das feuchte Rauschgift dort getrocknet werden sollte. Wenig später fanden die Beamten auch den Komplizen (28) der beiden Männer, der die Hotelbuchung vorgenommen hatte. Sie nahmen ihn in seiner Wohnung in Buchheim fest.