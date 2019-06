Tipps zur Anreise : Stau und Verzögerungen vor Metallica-Konzert in Köln erwartet

Stau und Verzögerungen vor Metallica-Konzert in Köln erwartet

Köln Am Donnerstag tritt Metallica im Kölner Rheinenergie-Stadion auf. Es wird daher mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rund um die Arena gerechnet. Wir geben Tipps zur stressfreien Anreise.

Tausende Zuschauer werden am Donnerstag im Rheinenergie-Stadion in Köln zum Konzert von Metallica erwartet. Vor dem Auftritt, der um 20 Uhr beginnt (Einlass ab 16.30 Uhr), muss in der Domstadt mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet werden.