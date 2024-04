Mitten im Feierabendverkehr Bombenentschärfung sorgt für Autobahnsperrung auf der A43 und lange Staus

Die Entschärfung eines Bomben-Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Montag in Herne für eine kurzzeitige Sperrung der Autobahn 43 gesorgt. In der Folge staute sich der Feierabendverkehr in beiden Fahrtrichtungen auf mehreren Kilometern, wie aus Verkehrsmeldungen des Westdeutschen Rundfunks hervorging.