Unfall in Köln : Schriftzug am Gürzenich fällt auf Touristen

Köln An der Kölner Festhalle Gürzenich hat sich am Donnerstag ein Großteil des Buchstabens „ö“ gelöst. Dabei wurde ein Tourist aus Belgien verletzt.

Das rund zwei Kilogramm schwere Stück aus dem Schriftzug „Gürzenich Köln“ sei mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und habe einen belgischen Touristen am Nacken getroffen, sagte ein Polizeisprecher. Nur die Umlautpunkte des „ö“ blieben hängen. Der 24-Jährige sei nach dem Unfall am Nachmittag mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus untersucht worden.