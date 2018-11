Vorfall in Köln-Ehrenfeld: Mann in Bar von Gruppe verprügelt - schwere Stichverletzungen

Köln In einer Bar in Köln ist ein Gast von mehreren Männern verprügelt und durch Stiche schwer verletzt worden. Bereits im September hatte es dort einen Vorfall gegeben.

Drei oder vier Unbekannte kamen laut Zeugenaussagen am Montag gegen 17.45 Uhr in „Moe’s Bar“ auf der Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.