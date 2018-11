„Das ist ja wirklich schwachsinnig“: Jean Pütz schimpft über Dieselfahrverbote

Köln/Düsseldorf Nicht nur Politiker und Umweltschützer diskutieren über das Dieselverbot in Städten. Auch TV-Star Jean Pütz meldet sich zu Wort - und hat gleich mehrere Beleidigungen für die Verantwortlichen auf Lager.

Die Zeiten des netten Erklär-Onkels sind zumindest momentan jedoch vorbei. In einem seiner Facebook-Videos schimpfte Pütz heftig über die Entscheidungen in der Dieseldebatte. „Welcher Idiot oder welche Fachleute das gemacht haben... Das ist ja wirklich schwachsinnig“, sagt Pütz. Er bezieht sich dabei auf die Dieselfahrverbote in NRW. „Ich höre natürlich Nachrichten aus meiner Heimat Nordrhein-Westfalen - und da sind wir ja gerade dabei, die industrielle Infrastruktur zu zerstören. Durch einen schwachsinnigen Stickoxid-Wert“, sagt der 82-jährige Kölner am Samstag in einem Facebook-Video.