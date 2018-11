1,4 Promille und ohne Führerschein: Mann fährt mit 170 km/h durch Köln

Köln Ein 27-Jähriger ist Samstagnacht mit 170 km/h über die Zoobrücke in Köln-Deutz gefahren - 100 km/h schneller als erlaubt. Eine Messung der Polizei ergab 1,4 Promille. Der junge Mann musste seinen Führerschein abgeben.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei in Köln einen Raser angehalten: Der 27-jährige Mann fuhr in seinem SUV mit 170 Kilometern pro Stunde über die Zoobrücke im Stadtteil Deutz - vor den Augen ziviler Beamter. Erlaubt sind an dieser Stelle 70 km/h.