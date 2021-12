Katholische Kirche in Köln : Externe Prüfer checken Auftragsvergabe in Woelkis Bistum

Köln Externe Prüfer sollen Auftragsvergaben im Erzbistum Köln aus den vergangenen zehn Jahren untersuchen. Es soll demnach geklärt werden, ob es zu kirchenrechtlichen Versäumnissen gekommen ist.

Woelki, der in seinem eigenen Erzbistum äußerst umstritten ist, befindet sich derzeit in einer Auszeit. Sein Vertreter, Weihbischof Rudolf Steinhäuser, hatte mitgeteilt, dass in der Vergangenheit Aufträge womöglich nicht kirchenrechtskonform vergeben worden seien. In der zehn Jahre zurückreichenden Prüfung geht es nun auch um ältere Verträge.