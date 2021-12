Geprüft werden immense Zahlungen für PR-Beratung : Machtkampf im Erzbistum Köln

Kardinal Rainer Maria Woelki, Erzbischof von Köln. Foto: dpa/Oliver Berg

Analyse Köln Unabhängige Kirchenrechtler prüfen derzeit, ob Kardinal Rainer Maria Woelki Amtspflichtverletzungen begangen hat. Noch vor Weihnachten könnte das Ergebnis vorliegen.

Nun haben im Erzbistum also zwei unabhängige Kirchenrechtler das Wort. Und wer die aktuell immens große Unruhe in Köln wahrnimmt, kommt in die Versuchung, vom letzten Wort zu reden. Wobei es diesmal nicht direkt um Aufklärung und Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt geht. Vielmehr sind es Zahlungen im Zuge der Missbrauchsuntersuchungen in Höhe von insgesamt 2,8 Millionen Euro. Auch wenn diese aus einem Sonderfonds stammen, so hätten Kardinal Woelki und sein damaliger Generalvikar Markus Hofmann bei der Vergabe der Aufträge Domkapitel und Wirtschaftsrat einbinden müssen. Dies sei insbesondere bei Beratungsverträgen zwingend erforderlich gewesen. Nach Auskunft von Markus Hofmann habe allein die die PR-Beratung in krisengeschüttelter Zeit 820.000 Euro gekostet. Nun werden Experten des kanonischen Rechts darüber befinden, ob es sich dabei um ein kirchenrechtlich schweres Vergehen handelt.

Den Vorfall hat inzwischen Rom an sich gezogen. Dort soll die Expertise begutachtet und bewertet werden. Da kirchenrechtliche Fragen in aller Regel schneller und eindeutiger zu klären sind, wird mit einem Ergebnis noch vor Weihnachten gerechnet. Der Vatikan wird also über die rechtmäßige Finanzierung einer Beratung für eine Kommunikation befinden, die Rom selbst schon als mangelhaft bewertet hat. So war Papst Franziskus nach einer von ihm angeordneten Untersuchung zu dem Ergebnis gekommen, dass Kardinal Rainer Maria Woelki in seinem Kommunikationsverhalten „schwere Fehler“ begangen habe – „trotz“ der jetzt bekannt gewordenen kostenintensiven PR-Beratung. Seit Mitte Oktober ist der Kölner Erzbischof nun in einer Auszeit; seine Rückkehr ist für den 2. März geplant.

Angeordnet wurden die kirchenrechtlichen Prüfungen von Weihbischof Rolf Steinhäuser, der das Erzbistum als Administrator derzeit leitet. Zuvor hatte Markus Hofmann am vergangenen Wochenende dem Wirtschaftsrat erstmals Auskunft über die Sonderzahlungen gegeben. Hofmann, der auch nach der Beurlaubung Woelkis in der Bistumsleitung arbeitet – diesmal als „Delegat“ – bat bis zur Klärung aller Sachverhalte um seine Beurlaubung. Dies aber lehnte der Präfekt der römischen Bischofskongregation – Kardinal Marc Ouellet – ab. Eine von mehreren Entscheidungen Roms, die „schwer nachvollziehbar“ seien, sagte uns der Vorsitzende des Diözesanrats, Tim Kurzbach.

Für die Kirchenvolksbewegung von „Wir sind Kirche“ ist im krisengeschüttelten Erzbistum ein Tiefpunkt erreicht. Sollte sich nach ihren Worten bewahrheiten, dass der Erzbischof und sein damaliger Generalvikar „aus dem Vermögen des Bistums ohne Einbeziehung der zwingend zuständigen Gremien Ausgaben veranlasst haben, ist auch Rom gefordert, nun endlich die Reißleine zu ziehen und dafür zu sorgen, dass Erzbischof Woelki dauerhaft nicht mehr nach Köln zurückkehren kann.“

Erinnert wird dabei auch an den Vorgänge im Bistum Limburg: Dort war Bischof Tebartz-van Elst 2014 wegen horrender Ausgaben für den Umbau seines Bischofshauses abberufen worden. Das Haus ist heute ein Museum.