Mehrmonatige Auszeit : „Wir sind Kirche“ fordert Kardinal Woelki zu Gehaltsverzicht auf

Köln Die amtskirchenkritische Bewegung ist der Meinung, dass der Kardinal „gut beraten“ wäre, auf sein Gehalt zu verzichten, selbst wenn es ihm rechtlich zustehe. Woelki solle sich nicht schon wieder „gegen berechtige Kritik taub stellen“.

Weisner sieht die Gehaltsfrage bei Woelki als Anlass für eine neue Diskussion über die Bischofsbesoldung in Deutschland. Die Bischöfe werden im Rahmen von Staatsleistungen aus Steuermitteln bezahlt. Der seit vielen Monaten in der Kritik stehende Woelki macht bis zu Beginn der Fastenzeit eine Auszeit als Kölner Kardinal. Papst Franziskus will an Woelki festhalten, kritisierte aber dessen Kommunikation in der Aufarbeitung des Missbrauchskandals.