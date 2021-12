Delegat Markus Hofmann legt Zahlen vor : Missbrauchs-Untersuchungen kosten Erzbistum Köln 2,8 Millionen Euro

Köln Das Kölner Erzbistum habe nach den Worten von Delegat Markus Hofmann bei der Untersuchung sexuellen Missbrauchs reichlich Lehrgeld bezahlen müssen. Für die Diplomtheologin Maria Mesrian liefert das Erzbistum den Beweis dafür, dass „eine Täterorganisation“ niemals in der Lage sein wird, die Taten sexualisierter Gewalt und die Vertuschung in ihren eigenen Reihen selbst aufzuklären.

Für die Kölner Diplomtheologin Maria Mesrian liefert das Erzbistum den Beweis dafür, dass „eine Täterorganisation niemals in der Lage sein wird, die Taten sexualisierter Gewalt und die Vertuschung in ihren eigenen Reihen aufzuklären. Die mächtige Institution ist gescheitert an der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs. Sie wird es nicht schaffen, Gerechtigkeit für die Betroffenen herzustellen. Zu sehr ist sie selbst verstrickt in Machtgier und Männerbünde“, schreibt die 46-Jährige in einem theologischen Feuilleton für die Plattform Feinschwarz. Das sei nicht nur in Köln so. Nach ihren Worten könne keine Gerechtigkeit hergestellt werden, wenn die Kirchen die Aufklärung und Aufarbeitung selbst verantworten. „Das ist die große Lehre, die für die Weltkirche aus dem Desaster von Köln zu ziehen gewesen wäre und die einzige Botschaft nach Rom“, so Maria Mesrian, die eine Sprecherin von Maria 2.0 im Rheinland ist.