Abgebrannter Imbisswagen von Willi Herren : Staatsanwaltschaft Köln stellt Ermittlungen ein

Köln Am 2. Mai brannte der Reibekuchen-Wagen des am 20. April verstorbenen Willi Herren aus Köln vollständig aus. Nun wurden die Ermittlungen eingestellt. Der Fall könnte aber wieder aufgerollt werden.

Willi Herren, bekannt geworden als Serien-Fiesling Olli Klatt in der „Lindenstraße“ und Sänger von Mallorca-Partyschlagern, war im April tot in seiner Wohnung in Köln-Mülheim gefunden worden. Wenige Tage später brannte sein erst kurz zuvor eröffneter Imbisswagen auf einem Supermarkt-Parkplatz in Frechen bei Köln ab. Die Staatsanwaltschaft ging von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.