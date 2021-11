Bußfeier im Kölner Dom zu Missbrauchsfällen : „Dieser Gottesdienst endet nicht mit Vergebung“

Köln Bei einer Bußfeier im Kölner Dom hat das Erzbistum Köln Schuld wegen der Missbrauchsfälle in der Kirche bekannt. Die Feier war nicht öffentlich. Im Vorfeld hatte es Kritik daran gegeben.

"Von Priestern und weiteren kirchlichen Mitarbeitern unseres Bistums ist eine große Zahl von Verbrechen sexualisierter Gewalt an Schutzbefohlenen verübt worden", sagte Übergangsverwalter Rolf Steinhäuser am Donnerstag. Dafür könne er nicht die Gläubigen in Haft nehmen, jeder könne nur seinen Teil der Verantwortung übernehmen. "Ich habe die Betroffenen nicht im Blick gehabt. Das ist mein Versagen und meine Sünde", sagte der Weihbischof, der derzeit Erzbischof Rainer Maria Woelki vertritt.

"Dieser Bußgottesdienst endet nicht mit der Vergebung", sagte Steinhäuser weiter: "Wir können uns nicht selbst absolvieren. Wir bitten auch nicht die Betroffenen um Vergebung, damit es uns besser geht", sagte er und reagierte damit auf Kritik im Vorfeld des Gottesdienstes. Unter anderem hatte ein Sprecher des Betroffenenbeirats der Bischofskonferenz, Kai C. Moritz, den Gottesdienst als ein Ritual der Täterorganisation abgelehnt. "Bei Ritualen, die irgendetwas gesund beten sollen, bin ich nicht dabei", so der Schauspieler.

Während des Gottesdienstes protestierte die Initiative Maria 2.0 Rheinland auf der Domplatte. Mit einem "Walk of Shame" mahnte sie eine von der Kirche unabhängige Aufklärung der Missbrauchsfälle an und machte darauf aufmerksam, dass Verantwortungsträger bislang keine persönlichen Konsequenzen gezogen hätten.

Woelki befindet sich derzeit in einer Auszeit, um die vergangenen Monate aufzuarbeiten, und will am Aschermittwoch wieder seinen Dienst aufnehmen. Papst Franziskus kam nach einer von ihm beauftragten Untersuchung zu dem Schluss, der Kardinal habe "große Fehler" in der Kommunikation gemacht, aber keine Verbrechen vertuschen wollen. Bis zur Rückkehr Woelkis leitet Steinhäuser das Erzbistum.