Razzia am Flughafen Köln/Bonn : Bande soll reihenweise unzustellbare Pakete abgezweigt haben

Köln Weil eine Bande im großen Stil unzustellbare Pakete abgezweigt haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln gegen 14 Personen. Am Mittwoch kam es zu einer Razzia am Flughafen. Auch der Zoll steht im Verdacht.

Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln ermitteln gegen insgesamt 14 Beschuldigte, die im großen Stil unzustellbare Pakete mit hochwertigen Waren abgezweigt haben sollen. Am Mittwochnachmittag hatten insgesamt 120 Polizisten Räume eines am Flughafen Köln/Bonn ansässigen Logistikunternehmens, einer weiteren Spedition sowie das Gelände eines Abfallentsorgers durchsucht, hieß es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Mitarbeiter der Unternehmen stehen im Verdacht, in großem Umfang unzustellbare Pakete gestohlen zu haben statt sie wie vorgeschrieben zu vernichten. Auch die Rolle beschuldigter Zollbeamter werde untersucht.