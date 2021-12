1,5 Millionen Euro für Opfer : Erzbistum Köln zahlte 2,8 Millionen Euro für Missbrauch-Aufarbeitung

Wolken ziehen am Kölner Dom vorbei (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Für Gutachter, Medienanwälte und Kommunikationsberater im Zuge der Missbrauchsaufarbeitung hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki rund 2,8 Millionen Euro ausgegeben. Das Erzbistum Köln unter Übergangsverwalter Rolf Steinhäuser veröffentlichte am Samstag diese Zahl.

An Missbrauchsopfer sei zur Anerkennung ihres Leids seit 2010 knapp 1,5 Millionen Euro gezahlt worden. Steinhäusers Delegat und Woelkis bisheriger Generalvikar Markus Hofmann legte die Berechnung über die Aufarbeitung in den Jahren 2019 bis 2021 am Samstag dem Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat vor, wie es hieß. Danach kosteten zwei juristische Hauptgutachten 1,27 Millionen Euro. Für die erste und von Woelki nicht veröffentlichte Expertise der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) wurden 757.500 Euro gezahlt, wie die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) aus Kirchenkreisen erfuhr. Die zweite, im März vorgestellte Untersuchung der Kanzlei Gercke Wollschläger schlägt mit 516.200 Euro zu Buche.