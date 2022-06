Abkühlung an heißen Tagen : Das sind die Freibäder in Köln

Das sind die Freibäder in Köln

Abkühlung an heißen Tagen

Köln Von Naturfreibad bis klassisches Schwimmbecken, von Dünenlandschaft bis Wildwasserrutsche – die Kölner Freibäder bieten Auswahl für jeden Geschmack. Ein Überblick.

Der Startschuss für die Sommerferien in NRW ist gefallen. Ab dem 24. Juni heißt es für viele Schülerinnen und Schüler sowie andere Menschen im Land: sechs Wochen Pause. Einige heiße Tage hat es bereits gegeben, in denen ein Badesee oder ein Freibad eine willkommene Abkühlung waren.

Auch in Köln gibt es eine breite Auswahl an Freibädern: Sowohl Naturbad als auch Badesee und klassische Schwimmbecken mit Sprungtürmen laden zu Abkühlung, Action und Entspannung ein. Wir haben die Freibäder in Köln zusammengefasst.