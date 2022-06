Freizeittipps : Freibäder und Badeseen im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss Der Sommer ist nun endlich im Rhein-Kreis Neuss angekommen und hat uns bereits in den vergangenen Tagen sonnige und warme Tage beschert. Perfektes Wetter, um ins Freibad zu gehen oder an einen Badesee zu fahren. Aber wo im Rhein-Kreis Neuss? Wir geben eine Übersicht.

Sommer , Sonne, Sonnenschein - all das verspricht uns das Wetter in den kommenden Tagen. Der perfekte Zeitpunkt, um sich im Freibad oder am Badesee abzukühlen.

Wer die Natur bevorzugt, hat im Rhein-Kreis Neuss gleich zwei Seen zur Auswahl: den Kaarster See und den Straberg-Nievenheimer See in Dormagen. Aber auch im Freibad, auf der grünen Wiese liegend, können Besucher es sich gut gehen lassen und Urlaubsgefühle wecken.