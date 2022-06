Wegen Personalmangel : Erneut viele Flugausfälle bei Eurowings in NRW

Düsseldorf/Köln Auch am Mittwoch hat die Fluggesellschaft Eurowings zahlreiche Flüge an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn abgesagt. Auf der Website des Düsseldorfer Airports stand hinter insgesamt 24 Verbindungen der Zusatz „annulliert“, darunter Flüge nach Berlin, Krakau und Manchester.

Am Flughafen Köln/Bonn strich die Airline 20 An- und Abflüge, unter anderem Verbindungen nach Dublin und Rom. Eurowings habe momentan mit Personalproblemen zu kämpfen, hieß es bereits gestern von Seiten der Fluggesellschaft. Allerdings sagte nicht nur die Lufthansa-Tochter am Mittwoch Flüge ab, auch je ein Flug der Lufthansa und der niederländischen Airline KLM wurden in Düsseldorf gestrichen. Reisende müssten in den kommenden Tagen mit weiteren Flugausfällen rechnen. Insbesondere wenn am Freitag die Ferien starten, könnte es zu auch zu längeren Wartezeiten an den Schaltern in den Flughäfen kommen.