Nach Missbrauchsvertuschung : Bischofsgräber im Kölner Dom weiter einsehbar

Köln Der Kölner Dom wird dem Vorbild des Münsteraner Doms nicht folgen, wo nach dem Bekanntwerden von Missbrauchsvertuschung der Zugang zu Bischofsgräbern gesperrt ist. Auch an der Krypta des Domes werde es keine Schließungen oder Veränderungen geben.

„Das Domkapitel vertritt die Meinung, dass sich Geschichte nicht verändern lässt, indem man ihre Spuren beseitigt - also zum Beispiel Verstorbene umbettet oder den Zugang zu Gräbern einschränkt“, erklärte der Kölner Dompropst Guido Assmann am Mittwoch der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). „Vielmehr müssen wir uns der Vergangenheit stellen, um aus ihr für die Zukunft zu lernen.“

Einige der im Kölner Dom bestatteten Bischöfe hätten sich zu Lebzeiten sehr verdient gemacht, aber auch Fehler und Unrecht begangen, so Assmann. Das Domkapitel habe sich schon in der Vergangenheit gegen bauliche Veränderungen an anderen Orten, jedoch für eine Aufarbeitung historischer Zusammenhänge ausgesprochen. Auch an der Krypta des Domes werde es keine Schließungen oder Veränderungen geben. Die eigentliche Grablege der Erzbischöfe sei ohnehin nicht öffentlich zugängig und die Gräber seien schlicht gehalten, sodass sie „keine Heroisierung der dort Bestatteten fördern“, sagte der Dompropst.