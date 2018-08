Köln: British Airways kehrt zurück zum Kölner Flughafen

Köln Eine Traditions-Airline kehrt zurück: Die britische Fluggesellschaft British Airways landet wieder am Kölner Airport. Ab dem 16. November wird die Airline Köln/Bonn mit dem Flughafen London-Gatwick verbinden.

Viermal wöchentlich hebt die britische Fluggesellschaft in die Stadt an der Themse ab. Damit haben Reisende ab Köln/Bonn die Auswahl zwischen vier verschiedenen Airports in London - die bereits von anderen Airlines angeflogen werden Heathrow, Stansted und Southend.