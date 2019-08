Beliebte Transportmaschine : Riesenflugzeug Antonow 124 landet am Airport Köln/Bonn

Köln Zum dritten Mal in diesem Jahr landet eine Antonow 124 auf dem Flughafen Köln/Bonn. Das XXL-Flugzeug wird heute gegen 14.30 Uhr erwartet.

Der Tweet dürfte bei Flugzeugfans wieder für Schmetterlinge im Bauch gesorgt haben. Zum dritten Mal in diesem Jahr kündigte der Flughafen Köln/Bonn die Landung einer Antonow 124 an, einem der größten Flugzeuge der Welt. Laut Flughafen wird der XXL-Frachter am Donnerstag gegen 14.30 Uhr eintreffen. Der Flug lässt sich auf flightradar24.com unter der Flugnummer VDA 2151 live verfolgen. Das Flugzeug ist am Donnerstag im russischen Uljanovsk gestartet. Am Freitag fliegt es gegen 7 Uhr nach Aschgabat (Turkmenistan).