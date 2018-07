Deutscher Nachbarschaftspreis: Kölner Initiative lehnt Nominierung wegen Seehofer ab

Köln/Berlin Zwei Initiativen senden ein deutliches Signal in Richtung Innenminister: Sie lehnen eine Nominierung für den Deutschen Nachbarschaftspreis ab, weil Horst Seehofer der Schirmherr ist.

„Wir können uns nicht vorstellen, mit Horst Seehofer auf einer Bühne zu stehen“, sagte Diana Henniges vom Vereinsvorstand am Sonntag. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ darüber berichtet. Auch ein Verein aus Köln, dessen Projekt „Kasimir“ kostenfrei Lastenräder in der Stadt verleiht, hat seine Bewerbung zurückgezogen.

Die Entscheidung hätten sie vor einigen Tagen gefasst, sagte ein Sprecher aus Nordrhein-Westfalen am Wochenende. Aus ihrer Sicht sei in letzter Zeit ein politischer Konsens aufgekündigt worden. „Das ist nicht unsere Form von Nachbarschaft. Wir wollen nicht, dass so eine Spaltung der Gesellschaft betrieben wird.“