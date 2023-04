Stiche vor Kölner Lokal Streit zwischen Familien eskalierte bereits 2022

Die Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit einem lebensgefährlich Verletzten am vergangenen Freitag in Köln steht womöglich im Kontext des tödlichen Streites zwischen zwei Familien im vergangenen Jahr. Die vier beziehungsweise zwei Personen stünden im Lager jener Familien, die bei der Tat im März 2022 eine Rolle spielten, teilte Ulrich Bremer von der Staatsanwaltschaft Köln am Montag mit. Zuvor hatte „Bild“ darüber berichtet.